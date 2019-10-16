شكرا لقرائتكم خبر عن كوماندوز "يد" الزمالك يعود للقاهرة اليوم بعد التتويج بالنجمة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود بعثة فريق كرة اليد بنادي الزمالك إلى القاهرة في السادسة صباح اليوم الأربعاء بعد حصد النجمة الأفريقية رقم 12 على حساب سبورتنج بالفوز في نهائي بطولة أفريقيا بالرأس الأخضر بنتيجة 33/31.

وينتظر الفريق الأبيض استقبالاً أسطوريًا من الجماهير البيضاء التي تحرص دائمًا على استقبال هذا الفريق في المطار للاحتفال بالإنجازات من اللاعبين.

وأعلن أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم ونجم الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا" عن استقبالهم للبعثة فى المطار.

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وشهدت البطولة تحقيق الفريق الأبيض للعلامة الكاملة بالفوز فى جميع مواجهاته، حيث تأهل الزمالك إلى النهائى بالفوز على إنتر كلوب الأنجولى بنتيجة 30 /18، وتأهل سبورتنج إلى النهائى بالفوز أمس السبت على جى إس كى الكونغولي بنتيجة 27 /20.

ونجح الزمالك فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كلا من: ديسبورتيفو الرأس الأخضر والنجم الكونغولي وفاب الكاميرون و وداد سمارة المغربى.