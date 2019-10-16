شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه المقاولون السبت المقبل بدلًا من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تقديرا للتعليمات الأمنية وحفاظا على مواعيد مسابقة الدوري الممتاز أمام ضيق الوقت المتاح أمام الجميع وتفاديا لأية تأجيلات أخرى عدم إقامة مباراة المقاولون مع أسوان في موعدها المحدد له يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز على أن يحدد موعدها الجديد خلال 48 ساعة. كما قررت إدارة المسابقات تقديم مباراة الزمالك مع المقاولون ضمن الجولة الخامسة للمسابقة لتقام في الثامنة مساء السبت المقبل 19 أكتوبر الحالي بستاد السلام. Advertisements وأعلن اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تأجيل مباراة القمة بسبب تعليمات أمنية والتي كان مقرر أقامتها يوم السبت المقبل .

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