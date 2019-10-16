شكرا لقرائتكم خبر عن ميمى الشربينى لـ"الخليج 365" بعد شائعة وفاته: "أنا زى البمب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص ”الخليج 365” علي التواصل مع ميمي الشربيني، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، والمعلق الشهير عن طريق أحد المقربين منه بعد شائعة وفاته التي انتشرت في الساعات الأخيرة. Advertisements وأكد ميمي الشربيني لـ"الخليج 365": "أنا زي البمب.. ولا يشغلني الشائعات.. والأعمار بيد الله". وكشف المقرب من ميمي الشربيني أن نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق يعاني من أزمة صحية صعبة للغاية خلال القترة الأخيرة.

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