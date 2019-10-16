مرتضى منصور يعلق على تأجيل القمة.. ويؤكد تسليم دفعة من مستحقات اللاعبين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، صرف دفعة من مستحقات اللاعبين بالفريق الكروي الأول تحفيزاً لهم قبل مباراة القمة أمام الأهلي في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وقال مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم": "كان من مصلحتي لعب مباراة القمة في موعدها لكني أقدم مصلحة الدولة علي مصلحة فريقي لذلك وافقت على تأجيل المباراة".
أضاف مرتضى منصور أن تأجيل المباراة جاء لأسباب أمنية وأن الأمن طالما أعلن رغبته في تأجيل المباراة يجب علي الجميع الموافقة.
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