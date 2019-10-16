شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد: أحل أزماتي مع رئيس الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق حامد نجم نادي الزمالك أنه لم يذكر ناديه في أي مطالب مالية، مؤكداً أنه لا توجد مشكلات مع ناديه خلال الفترة الحالية.

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أضاف طارق حامد في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الزمالك اليوم" أنه لا توجد مشكلات وأنه يكفيه أن مرتضى منصور رئيس النادي أكد تلبية كافة مطالبه بالأمس.

تابع طارق حامد أنه يجلس حاليا مع مرتضى منصور ومجلس الإدارة بحضور وكيله وأنه لا توجد أية مشكلات مع النادي والفريق وأنه مستمر مع الفريق.