شكرا لقرائتكم خبر عن هاني رمزى: أسعى لقضاء معايشة فى ليفربول بمساعدة محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هاني رمزي، مدرب منتخب مصر السابق، إنه يسعى لقضاء فترة معايشة في إنجلترا عبر طريق ليفربول الإنجليزي، عبر مساعدة محمد صلاح نجم الفريق ويورجن كلوب المدير الفني للريدز .

وقال رمزي في تصريحات تليفزيوينية ، "علاقتي جيدة بيورجن كلوب، ويعرفني بشكل شخصي، كوني كنت ألعب في الدوري الألماني»، مشيرا إلى أنه يسعى لقضاء أسبوعين معايشة في إنجلترا.

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وأضاف ، سوف اتجه لألمانيا لخوض دورة صغيره في الاسبوع الاول من ديسمبر، كما أتابع الموقع الإلكتروني للاتحاد الألماني، حيث ينشر دائما تحديثات بشأن أساليب التدريبات واللعب الجديدة.