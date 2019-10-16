شكرا لقرائتكم خبر عن هاني رمزى: أسعى لقضاء معايشة فى ليفربول بمساعدة محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هاني رمزي، مدرب منتخب مصر السابق، إنه يسعى لقضاء فترة معايشة في إنجلترا عبر طريق ليفربول الإنجليزي، عبر مساعدة محمد صلاح نجم الفريق ويورجن كلوب المدير الفني للريدز .
وقال رمزي في تصريحات تليفزيوينية ، "علاقتي جيدة بيورجن كلوب، ويعرفني بشكل شخصي، كوني كنت ألعب في الدوري الألماني»، مشيرا إلى أنه يسعى لقضاء أسبوعين معايشة في إنجلترا.
وأضاف ، سوف اتجه لألمانيا لخوض دورة صغيره في الاسبوع الاول من ديسمبر، كما أتابع الموقع الإلكتروني للاتحاد الألماني، حيث ينشر دائما تحديثات بشأن أساليب التدريبات واللعب الجديدة.
وكان هاني رمزي قد استقال من منصبه مع المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق للمنتخب الوطني عقب خروج الفراعنة من بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي أقيمت في مصر .
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