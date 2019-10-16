هاني رمزي: أجيري رفض ضم كهربا ورمضان.. ولم أكن أريد كوكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف هاني رمزي، مدرب منتخب مصر السابق الذي كان يتواجد مع الجهاز الفني المقال بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، سبب استبعاد رمضان صبحي ومحمود كهربا من قائمة الفراعنة بكأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

وقال رمزي، في ضيافة برنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد": "أجيري كان لديه تحفظ على كهربا، كان على علم بما كان يحدث مع هيكتور كوبر، كما رصد بعض تصرفات اللاعب خلال متابعة مبارياته في الدوري".

وأضاف: "أما رمضان صبحي فكان أجيري لديه بعض التحفظات عليه، حيث رأى أن وردة أفضل منه على الأطراف".

وأشار رمزي إلى أنه رشّح كلا من مروان محسن ومصطفى محمد وأحمد علي لقيادة هجوم منتخب مصر بأمم إفريقيا وعدم تواجد أحمد حسن كوكا لاعب سبورتنج براجا البرتغالي، المتواجد في القائمة حاليا مع حسام البدري.

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وأوضح: "كوكا من أصدقائي المقربين، لكنه لا يؤدى على مستوى المنتخب، كان عصبيًا للغاية أمام المرمى في ودية بتسوانا الأخيرة، وأرى أن مراون يستحق التواجد بالهجوم مع مصطفى محمد".

وتابع: "تمثّلت وجهة نظر أجيري في الاهتمام بالمدافعين، لكن ذلك الأمر جاء على حساب منتصف الملعب وخط الهجوم، كان لدينا 5 أو 6 مدافعين في قائمة المنتخب بأمم إفريقيا".

وأتم قائلا: "رشّحت أيضًا عبدالله جمعة لكن أجيري فضّل ضم أحمد أبو الفتوح، كما تحفظت على وجود علي غزال لتشابه المهام مع طارق حامد، ورشّحت أيضًا عمرو السولية لاحتياجنا زيادة عددية أكبر في الوسط".

يُذكر أن منتخب مصر ودع كأس الأمم الإفريقية من دور الـ16 على يد جنوب إفريقيا بعد الخسارة (1-0) في المسابقة التي احتضنتها مصر، قبل أن يقرر اتحاد الكرة إقالة الجهاز الفني بالكامل.