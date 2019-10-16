بسبب القمة.. بالفيديو.. سموحة يطلب تأجيل لقاء بيراميدز من أجل "العدالة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة بشكل رسمي تأجيل مباراة فريقه أمام بيراميدز بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز من أجل تطبيق العدالة.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن بشكل رسمي تأجيل مباراة الأهلي والزمالك بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري بناء على تعليمات الأمن.

وقال فرج عامر في تصريحات لبرنامج "الماتش" "نحترم الظروف الأمنية بكل تأكيد ولا يمكن لأحد أن يعترض أو يتدخل".

وواصل "طالما هناك تأجيل لمباراة الأهلي والزمالك، يجب أن يتم تأجيل المباريات الأخرى في نفس الجولة عملا بمبدأ تكافؤ الفرص".

وأكمل "سموحة كان يمتلك 7 لاعبين من المنتخبات المختلفة، سواء في مصر أو أفريقيا، ولدينا لاعب تعرض لإصابة قوية وهو فوزي الحناوي، بجانب من يعاني من الاجهاد والشد العضلي".

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واستمر "وبالتالي لا يوجد عدالة في الدوري، من المفترض أن يقوم الدوري على العدالة، نحترم الأمن وقرار تأجيل القمة، لكن يجب أن يتم منحنا أيضا فرصة مثل الأهلي والزمالك".

وأضاف "يجب أن يكون هناك تكافؤ فرص، هذا الأمر هو أساس نجاح الدوري، في انجلترا على سبيل المثال هناك مساواة بين الجميع".

وتابع "طالما تم تأجيل مباراة للأهلي والزمالك وهما معنا بنفس المسابقة، يجب أن يتم التساوي بين جميع الأندية".

واختتم رئيس سموحة تصريحاته قائلا "أرسلنا خطاب رسمي لاتحاد الكرة من أجل تأجيل مباراة سموحة وبيراميدز، نحن أيضا نمتلك لاعبين دوليين".