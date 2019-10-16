تأجيل القمة.. الجونة لمصراوي: خاطبنا اتحاد الكرة لتأجيل مباراة أف سي مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد نادر شوقي، مدير الشركة المسؤولة عن إدارة كرة القدم بنادي الجونة، أنهم طلبوا رسميا من اتحاد الكرة تأجيل مباراة الجونة ونادي أف سي مصر بشكل رسمي.

وكان اتحاد الكرة، قد أعلن في وقت سابق بشكل رسمي، تأجيل مباراة الأهلي والزمالك بالجولة الرابعة للدوري بناء على تعليمات الأمن.

وقال نادر شوقي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" "بالفعل خاطبنا اتحاد الكرة بشأن تأجيل مباراة الجونة مع أف سي مصر".

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ومن المقرر أن يواجه الجونة نظيره اف سي مصر يوم 17 أكتوبر بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري.

وسبق وقال نادر شوقي في تصريحاته لـ"الخليج 365" صباح أمس الثلاثاء "إذا تقرر تأجيل مباراة القمة، فإنه يجب على اتحاد الكرة أن يقوم بتأجيل مباراة فريقي أمام نادي مصر والمقرر لها يوم 17 من الشهر الجاري خاصة وأنه لدي لاعبين في المنتخب الأولمبي".

وأكمل "كما أُطالب بتأجيل مباراة الجونة أمام النادي الأهلي والمقرر لها يوم 23 من الشهر الجاري إذا ما قرر اتحاد الكرة تأجيل القمة، لن يكون من العدل أن يحصل الأهلي على كل هذه الراحة قبل مواجهتي، مبدأ تكافؤ الفرص سيكون غائب هنا".