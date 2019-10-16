"تعظيم سلام".. أول تعليق من مرتضى منصور على تأجيل القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تقلبه قرار الأمن بتأجيل مباراة القمة أمام الأهلي، التي كان مقررا إقامتها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن اتحاد الكرة في بيان رسمي تأجيل مباراة القمة "على ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن"، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد موعد آخر للمواجهة في وقت لاحق.

وقال مرتضى، في تصريحات هاتفية لقناة "الحدث اليوم" صباح اليوم الأربعاء: "قد أرفض بعض الأمور، لكني أضطر للموافقة عليها لأن الدولة ترى ما لا أراه".

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وأضاف: "كنت أتمنى إقامة المباراة في موعدها، لكن تعظيم سلام للأمن، قد نقبل قرارات نرفضها في بعض الأوقات لأنني رجل دولة".

وأتم رئيس الزمالك قائلا: "لكن لم يكن لدينا أي نية للتأجيل واجتمعت مع اللاعبين للاستعداد للمباراة بشكل طبيعي، لقد قمت بحجز 10 تذاكر لي ولعائلتي في القطار للسفر للإسكندرية من أجل المباراة".

وكان مرتضى أعلن في وقت سابق رغبته في تأجيل القمة بعد تحديد موعد المباراة المعادة أمام جينيراسيون السنغالي، لكنه عاد ليؤكد أنه افتعل هذا الأمر ليتم مقابلته بالرفض ولا يتم تأجيل أي مباراة طوال الموسم بناءً على رغبات أندية أخرى.

يُذكر أن الزمالك يحتل حاليا المركز الرابع في الدوري خلف الأهلي المتصدر بفارق نقطتين بعد مرور 3 جولات للمسابقة، ومن المقرر أن يواجه الأبيض فريق المقاولون العرب يوم السبت المقبل بدلا من مباراة القمة.