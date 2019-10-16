مرتضى يعلن تقدمه بشكوى ضد الأهلي بسبب كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تقدمه بشكوى ضد النادي الأهلي بسبب محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأبيض المنتقل إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال مرتضى، في تصريحات هاتفية لقناة "الحدث اليوم": "تقدمنا بشكوى ضد الأهلي لتحريضهم على رحيل كهربا".

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وأضاف: "لا نغازل محمود كهربا ولا نريد استعدة خدماته، هذا اللاعب تسبب في عدة مشاكل خلال وجوده مع الزمالك، وافتعل أزمات مع زملائه في الملعب وغرفة خلع الملابس ومع المدير الفني للفريق".

وأتم رئيس الزمالك قائلا: "عقد كهربا مع الزمالك سليم وموثق في اتحاد الكرة ولا يزال هناك 3 سنوات متبقية في عقده، هذا اللاعب مرتزق عكس طارق حامد المحترف، الأخير يستحق تعديل عقده".

يُذكر أن أمير توفيق، مسؤول التعاقدات بالأهلي، نفى وجود نية لدى النادي لضم محمود كهربا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، مؤكدًا أن الأحمر إذا أراد ضمه ستتفاوض الإدارة مع النادي البرتغالي.