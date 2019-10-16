طارق حامد: لايوجد مشاكل بيني وبين الزمالك.. وأمير مرتضى "شايف شغله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال طارق حامد، لاعب الزمالك، إن أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة في القلعة البيضاء، رجلاً مسؤولًا "شايف شغله" على أكمل وجه.

طارق حامد، قد أثار الجدل عقب نشره على حسابه بموقع انستجرام بطريقة القصة، جملة تم تفسيرها على وجود مشاكل بينه وبين الزمالك قبل أن يحذفها خلال تواجده بمعسكر منتخب مصر لمبارا بتسوانا.

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حامد، أضاف في مداخلة أُجريت معه بفضائية الحدث في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء ـ :"لا يوجد أي مشكلة بيني وبين نادي الزمالك ويكفيني جملة مرتضى منصور (اللي طارق عاوزه هعمله وده كفايا)".

وأتم لاعب الزمالك حديثه بالإشارة إلى أن الفريق ينتظر مباريات مهمة خلال الفترة المقبلة سواء على المستوى المحلي في الدروي أو دوري أبطال أفريقيا، مشددًا على عدم وجود مشاكل من الأساس بينه وبين مسؤولي الزمالك.

وكان من المقرر أن يلتقي الزمالك نظيره الأهلي يوم 19 أكتوبر ولكن تم تأجيل المباراة لدواع أمنية، لتصبح المباراة المقبلة للزمالك يوم 24 من الشهر ذاته أمام جينيراسيون فون السنغالي ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.