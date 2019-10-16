"بينزل يكمل التقسيمة".. هاني رمزي: دور سالجادو كان "مجهولا" مع المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد هاني رمزي، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، أن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق لمنتخب مصر، لم يكن يعلم ما هو دور الإسباني ميشيل سلجادو.

وكان اتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبوريدة، قد أعلن إقالة الجهاز الفني للمنتخب بعد الخسارة من جنوب أفريقيا بدور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر.

وقال رمزي في تصريحات لبرنامج "الماتش" تعليقا على دور سلجادو "لو في لاعب ناقص في التقسيمة بيكملها".

وواصل تصريحاته قائلا "دور سلجادو بالنسبة لي كان مجهول، حتى عندما سألت أجيري، قال لي أنه عندما تعاقد مع اتحاد الكرة لقيادة منتخب مصر، أبلغوه بوجود سلجادو".

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وشدد "أجيري لم يكن يعلم دور سلجادو".

وصرح "سلجادو كان يتواجد معنا في المعسكرات قبل المباريات، حتى أن في بطولة أمم أفريقيا لم يكن له مكان بمقاعد البدلاء، كان يفكر في عدم التواجد لكن بعد ذلك اقتنع وجلس في المدرجات".

وتابع "سلجادو لم يكن يحضر المحاضرات الفنية أو يشارك في اختيارات القوائم الخاصة بالمباريات، لم يكن له أي دور فني، مجرد احاديث جانبية مع اللاعبين في بعض الأوقات".

واختتم المدرب العام السابق تصريحاته قائلا "كان يعطي النصائح بشكل فردي للاعبين، لم يكن له أي دور واضح معنا".