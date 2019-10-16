"الجماهير الأفضل في العالم".. أبوتريكة: الأهلي يمتلك كل عوامل النجاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد محمد أبوتريكة، لاعب النادي الأهلي السابق أن جماهير الأهلي هي الأفضل في العالم، مشيرا الى امتلاك الأهلي لكل عوامل النجاح لأي لاعب كرة قدم.

وقال أبوتريكه في ندوة على هامش تواجده بالأردن "جماهير الأهلي الأفضل والأميز في العالم".

وواصل "جمهور الأهلي يحب اللاعب بصدق وبدون مجاملات أو شعارات، من الأغاني التي يرددها جمهور الأهلي دائما، على الحلوة والمره معاه".

وأضاف "المولى عز وجل منحني نعم عديدة، لكن أكبر تلك النعم أنني لعبت في النادي الأهلي، شعبية الأهلي تطغى على أي شخص".

واستمر "أي نجم لعب في النادي الأهلي لم تكن يوما أكبر من إسم النادي نفسه أو شعاره أو قميصه، أي لاعب ارتدى قميص الأهلي سيجد أن هناك شعور مختلف".

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وأكمل "قميص الأهلي يضيف لأي لاعب ويمنحه الروح ويطير به، لو تفاعلت مع قميص الأهلي وأحببته بصدق تجده يطير بك".

وصرح "لو بتحب الأهلي بصدق تجد النسر الذي يزين شعاره يطير بك، تشعر وكأن هذا القميص له جناحين وأنت تلعب".

وتابع "طالما كنت مخلص ومحب للنادي ستنجح بكل تأكيد، الأهلي يمتلك كل عوامل النجاح للاعب كرة القدم، جماهير وإدارة ومقاومات اقتصادية".

وتحدث "أكبر نعمة بكل تأكيد أنني لعبت مع الأهلي بجانب لعبي والتوفيق وحب الناس والمواقف الصعبة التي مررت بها في تاريخي تجعل الناس يشعرون بك ويحبوك".

واختتم "لم أكن أتوقع ما وصلت له في كرة القدم أو حتى نصفه ولم أكن اطمح لكل هذا، الحمد لله على ما حققته، لقد عانيت كثيرا عندما كنت صغيرا".