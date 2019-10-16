قبل تأجيلها بدقائق.. الغندور: حصلنا على موافقة 3 حكام لإدارة القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري خلال بداية الأسبوع يصعب من مهمة استقدام حكم أوروبي لإدارة اللقاء.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل مباراة الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز لأسباب أمنية.

وقال الغندور، في تصريحات هاتفية لـ"أون سبورت" قبل الإعلان عن تأجيل القمة بدقائق: "كل مباريات الدوريات الأوروبية تُلعب يومي السبت والأحد، وبالتالي معظم الحكام لديهم ارتباطات، وهو ما يصعب المهمة علينا".

وأضاف: "بدأت اعتذارات الحكام تتوالى على مدار الأسبوع، لكننا نعمل على إنهاء هذا الملف بالساعات المقبلة، حصلنا على موافقة ثلاث اتحادات ونفاضل بينهم قبل استقدام طاقم الحكام لإدارة لقاء القمة".

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وأوضح: "سيتكون الطاقم من 4 حكام: حكم ساحة، حكمين مساعدين وحكم رابع، بلا حكم إضافي، مع العلم أن كل الحكام اعتادوا على استخدام تقنية الفيديو، وبالتالي قد يتغير أسلوب التحكيم مع غياب الـVAR".

وأشار جمال الغندور إلى أن لجنة الحكام تعمل حاليا على تطبيق تقنية الفيديو في مصر للمرة الأولى مع انطلاق الدور الثاني للنسخة الجارية من بطولة الدوري المصري الممتاز (2019-2020).

وأتم رئيس لجنة الحكام تصريحاته قائلا: "سنختار الحكم الأفضل لإدارة مباراة القمة ولن يكون أقل شأنًا من الألماني فيليكس بريش الذي أدار قمة السوبر، وبمجرد الاستقرار على الاسم سيتم الإعلان عنه رسميا".

يُذكر أن اتحاد الكرة تواصل مع الاتحادات الأوروبية باستثناء صربيا وسويسرا لاستقدام حكم مباراة الأهلي والزمالك، حيث يحمل أحد مدربي الفريقين الجنسية السويسرية بينما يحمل الآخر الجنسية الصربية.