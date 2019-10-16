رئيس الزمالك عن تأجيل القمة: تعظيم سلام للأمن

رحب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بتأجيل مباراة القمة ‪ أمام الأهلي، والتي كان مقرر لها التاسع عشر من أكتوبر، قبل أن يتم تأجيلها من

قبل اتحاد الكرة بتعليمات أمنية.

وقال مرتضى، عبر برنامج الزمالك اليوم، "إن الأمن قرر تأجيل المباراة، ونحن نقول

له تعظيم سلام، استقرار مصر الأهم والأمن يرى ما لم نراه وهو على دراية بالموقف".

واختتم: "نحاول زيادة عدد الجماهير في مباراة جينيراسيون فوت السنغالي، لدي اجتماعات مع القيادات كل يوم ونحاول زيادة العدد".