رحب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بتأجيل مباراة القمة أمام الأهلي، والتي كان مقرر لها التاسع عشر من أكتوبر، قبل أن يتم تأجيلها منقبل اتحاد الكرة بتعليمات أمنية.
وقال مرتضى، عبر برنامج الزمالك اليوم، "إن الأمن قرر تأجيل المباراة، ونحن نقولله تعظيم سلام، استقرار مصر الأهم والأمن يرى ما لم نراه وهو على دراية بالموقف".
واختتم: "نحاول زيادة عدد الجماهير في مباراة جينيراسيون فوت السنغالي، لدي اجتماعات مع القيادات كل يوم ونحاول زيادة العدد".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الزمالك عن تأجيل القمة: تعظيم سلام للأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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