إبراهيم أبواليزيد وصادق يواصلان التأهل مع الإسماعيلي

واصل الثنائي إبراهيم أبو اليزيد ومحمد صادق لاعبا الإسماعيلي، برنامجهما التأهيلى من أجل العودة سريعا لتدريبات الفريق الجماعية تمهيدا للمشاركة فى المباريات المقبلة. أدى اللاعبان البرنامج التأهيلى تحت قيادة ناصر هريدى عضو الجهاز الطبى. كان أبو اليزيد قد أصيب فى لقاء الفريق أمام أهلى بنغازى الليبى بكأس محمد الخامس للأندية الأبطال، بينما أصيب صادق خلال مشاركته مع المنتخب الاوليمبى أمام جنوب أفريقيا فى إطار تحضيراته لإنطلاق بطولة أفريقيا تحت ٢٣ عام المقرر إقامتها فى مصر. بكأس محمد الخامس للأندية الأبطال، بينما أصيب صادق خلال مشاركته مع المنتخب الاوليمبى أمام جنوب أفريقيا فى إطار تحضيراته لإنطلاق بطولة أفريقيا تحت ٢٣ عام المقرر إقامتها فى مصر.

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