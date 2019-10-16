الإسماعيلي يواصل استعداته لمواجهة حرس الحدود

شهد مران الإسماعيلى عودة قلب دفاع الفريق باهر المحمدى بعد تواجده ضمن صفوف المنتخب الوطنى الأول والذى خاض مباراة ودية مع نظيره البوتسوانى تحت قيادة فنية جديدة يترأسها حسام البدرى، في إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 التي تستضيفها الكاميرون. البوتسوانى تحت قيادة فنية جديدة يترأسها حسام البدرى، في إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 التي تستضيفها الكاميرون. ويستعد الفريق لملاقاة حرس الحدود يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية ، لحساب الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المحلى. وشارك اللاعب الدولى فى جانب من المران تحضيرا لاستئناف المسابقة.

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