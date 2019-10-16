تحدث طارق حامد لاعب فريق الزمالك عن الأنباء التي تداولت الفترة الأخيرة بشأن غضبه بسبب عدم حصوله على مستحقاته.
قال طارق حامد في تصريحات عبر برنامج الزمالك اليوم: "ما نشرته ليس لهعلاقة بالزمالك، لم أذكر أي كلمة تشير إلى غضبي للحصول على مستحقاتي كما تم نشره في الإعلام".
أضاف: "أمير مرتضى مسؤول يؤدي دوره علىأكمل وجه، وفي حالة رغبتي في الحصول على شئ سأتحدث مع رئيس النادي بشكل مباشر في مكتبه".
اختتم حديثه قائلا: "تركيزي مع الزمالك في المباريات الهامة المقبلة وكفى بالنسبة لي كلمة رئيس النادي أمس بأن ما يريده طارق حامد سيتم تنفيذه".
كانت هذه تفاصيل خبر طارق حامد: أنا سعيد فى الزمالك.. وعلاقتى برئيس النادى جيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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