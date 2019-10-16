طارق حامد: أنا سعيد فى الزمالك.. وعلاقتى برئيس النادى جيدة

تحدث طارق حامد لاعب فريق الزمالك عن الأنباء التي تداولت الفترة الأخيرة بشأن غضبه بسبب عدم حصوله على مستحقاته.

قال طارق حامد في تصريحات عبر برنامج الزمالك اليوم: "ما نشرته ليس له

علاقة بالزمالك، لم أذكر أي كلمة تشير إلى غضبي للحصول على مستحقاتي كما تم نشره في الإعلام".

أضاف: "أمير مرتضى مسؤول يؤدي دوره على

أكمل وجه، وفي حالة رغبتي في الحصول على شئ سأتحدث مع رئيس النادي بشكل مباشر في مكتبه".

اختتم حديثه قائلا: "تركيزي مع الزمالك في المباريات الهامة المقبلة وكفى بالنسبة لي كلمة رئيس النادي أمس بأن ما يريده طارق حامد سيتم تنفيذه".