منتخب مصر للتايكوندو يطير الي بلغاريا للمشاركة في الجائزة الكبري

غادرت بعثة منتخب مصر للتايكوندو ،متوجهة إلي بلغاريا للمشاركة في بطولة الجائزة الكبري للتايكوندو بالعاصمة البلغارية صوفيا ،والتي تنطلق في الفترة من 18 إلي 20 أكتوبر . يرأس البعثة محمد عبد المنعم عضو مجلس إدارة الأتحاد المصري للتايكوندو ويقود الفريق فنياً المدير الفنى المكسيكي الجديد (اوسكار) والمدرب محمد مجدي . ويقود الفريق فنياً المدير الفنى المكسيكي الجديد (اوسكار) والمدرب محمد مجدي . وتضم قائمة اللاعبين المشاركين كل من البطلة الأوليمبية هداية ملاك والتي تلتحق ببعثة المنتخب في بلغاريا قادمه من معسكرها التدريبي في صربيا ورضوي رضا ونور حسين وسيف عيسي ومعاذ نبيل وعبد الرحمن وائل. معسكرها التدريبي في صربيا ورضوي رضا ونور حسين وسيف عيسي ومعاذ نبيل وعبد الرحمن وائل. تعد بطولة الجائزة الكبري هي البطولة الأخيرة في سلسة الجوائز الكبري هذا العام وتضم أفضل اللاعبين ال32 المصنفين في كل وزن عالمياً و تعتبر من المحطات الهامة في التصنيف الأوليمبي المؤهل الي أوليمبياد طوكيو2020 .

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