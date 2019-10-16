بعد تأجيل القمة.. جماهير الأهلي على تويتر تهاجم اتحاد الكرة

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، والتي كان من المقرر لها أن تقام يوم السبت المقبل 19 أكتوبر.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وجاء "قرر الاتحاد المصري لكره القدم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك والتي كان مقررا اقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة لمسابقة

الدوري الممتاز علي ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن".

وبعد القرار، علق جماهير الاهلي على هاشتاج قد أٌطلق تحت عنوان "ديربي القاهرة في ميعاده" على موقع "تويتر"، انتقدوا فيه اتحاد الكرة المصري.

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حيث قال محمد "عيب لما يبقا الدورى بتاعنا كان مصنف من اقوى دوريات فى القاره ومش

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قادرين ننظم فيه اقوى ماتش".

وقال أخر "عيب لما تكون بلدنا مستضيفه لاكبر حدث كروى فى افريقيا من شهور و تنظيمه شهد نجاح عظيم وهى مش قادره تنظم ديربي القاهرة".

أما مصطفى إسماعيل، فقال "مسئولين واعلامين وجمهور الزمالك بحالة رعب من مستوي الاهلي في الفترة الاخيرة ولذلك يستخدمون كل الطرق لتأجيل الماتش".

وقالت إسراء حسن، "عاوزين نتقدم ونشوف دوري نضيف بقا مش كفاية محرومين من متعة الكورة اللي هي الجمهور كمان هنقعد نأجل الماتشات علي حسب رغبات الأندية والا أيه".