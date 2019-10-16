بيراميدز يخوض تدريباته مكتمل الصفوف استعدادا لسموحة

عاد اللاعبون الدوليون في صفوف بيراميدز لتدريبات الفريق اليوم، الثلاثاء، استعدادا لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز يوم الخميس المقبل بالجولة الرابعة على استاد الدفاع الجوي.
وشارك في التدريبات الثلاثي عمر جابر ومحمد حمدي ورجب بكار عقب عودتهم من صفوف المنتخب الوطني الأول، بينما حصل عبد الله السعيد قائد الفريق على راحة إضافيةبعدما شارك لفترة طويلة في مباراة بتسوانا الودية.
كما عاد المحترفون عبده لومالا من صفوف أوغندا وعمر العيوني من المنتخب التونسي، بجانب المدافع الإيفواري ويلفريد كانون الذي تألق وسجل هدفا دوليا للأفيال في شباك الكونغو.
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