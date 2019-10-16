تأجيل مباراة القمة بتعليمات أمنية

قرر الاتحاد المصري لكره القدم تأجيل مباراة الأهلي و الزمالك و التي كان مقررا اقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعه لمسابقه الدوري الممتاز . اقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعه لمسابقه الدوري الممتاز . جاء ذلك علي ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن، وسوف يحدد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق

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