الجزائر تسحق كولومبيا بثلاثية وديًا

فاز المنتخب الجزائري على كولومبيا، بثلاثة أهداف دون رد، وديًا، مساء اليوم، علي ملعب بيار موروافي مدينة ليل وذلك في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 والتي ستقام في الكاميرون.
سجل أهداف منتخب الجزائر كلا من: بغداد بونجاح، ورياض محرز هدفين، في الدقائق 15، و،20، 65 على نحو الترتيب.
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