عاجل | قرار صادم بتأجيل القمة بين الاهلي والزمالك

وصل الى الاتحاد المصري لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء قرار رسمي من الأمن بتأجيل مباراة القمة بين الاهلي والزمالك في الجولة الرباعة من الدوري المصري.
وقال الاتحاد المصري “بناء على طلب الامن تقرر تأجيل مباراة الاهلي والزمالك التي كان مقررًا لها يوم 19 أكتوبر”.
تجدار الاشارة الى ان الزمالك سيلاقي جينيراسون فوت في دوري ابطال افريقيا يوم 24 اكتوبر الجاري، ويعتقد أن مرتضى منصور وراء تأجيل مباراة القمة كي يتفرغ فريقه للقاء الافريقي.
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