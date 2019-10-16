البحرين تشعل مجموعتها بهدف في إيران والكويت تحقق تعادل ثمين

أشعل المنتخب البحريني، الثلاثاء، المنافسة بالمجموعة الثالثة للمرحلة الثانية لتصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022، وكأس الأمم الآسيوية 2023.



وتغلب المنتخب البحريني على ضيفه الإيراني بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة.



أحرز هدف اللقاء الوحيد، محمد الحردان من ضربة جزاء في الدقيقة 66.



وفي وقت سابق اليوم بنفس الجولة للمجموعة ذاتها، اكتسح المنتخب العراقي مضيفه منتخب كمبوديا بأربعة أهداف دون رد.



بذلك، تتصدر العراق المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن البحرين، وإيران الثالث برصيد 6 نقاط، وهونغ كونغ الرابع بنقطة واحدة بفارق الأهداف عن كمبوديا.



في غضون ذلك تعادل المنتخب الكويتي، الثلاثاء، مع ضيفه تركمنستان بهدف لكل منهما في المباراة الودية لكرة القدم التي جرت بين الفريقين على ملعب "جابر الأحمد الدولي".



لم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.



واستمر مسلسل إضاعة الهجمات خلال شوط المباراة الثاني إلى أن جاءت الدقيقة 70 لتشهد هدف التقدم لتركمنستان عبر امانوف.



وبعد أن كانت المباراة في طريقها لفوز الضيوف، جاء التعادل للكويت عن طريق عمر الحبيتر.



المصدر: وكالات