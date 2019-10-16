رياضة | تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. اتحاد الكرة فى ازمة بسبب طلبات الأندية بتأجيل مبارياتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. اتحاد الكرة فى ازمة بسبب طلبات الأندية بتأجيل مبارياتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الاتحاد المصري لكره القدم برئاسة عمرو الجناينى تأجيل مباراة الأهلي و الزمالك و التي كان مقررا اقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعه لمسابقه الدوري الممتاز علي ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن، وسوف يحدد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق.

وبعد صدور ذلك القرار أصبح اتحاد الكرة فى أزمة حقيقية بعد طلب كل من نادي سموحة بتأجيل مباراته مع نادي بيراميدز إستناداً لمبدأ تكافؤ الفرص وأيضاً طلب نادي الجونة تأجيل مباراته أمام أف سي مصر لنفس المبدأ.

وسيرسل مسؤولى الناديين سموحة والجونة خطاب رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم غداً من أجل تاجيل مباراتهم القادمة بعد تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وتحدث رئيس نادى سموحه محمد فرج عامر، في تصريحات تليفزيونيه، قائلاً :"نحترم قرار الأمن، طالما في تأجيل لمباراة القمة يبقى من مبدأ تكافؤ الفرص يجب تأجيل باقي المباريات في الجولة الرابعة".

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واضاف "انا عندي 7 لعيبة كانوا في صفوف المنتخبات المختلفة من بينهم 2 محترفين، اللاعبين انتظموا اليوم فقط لتدريبات الفريق والمباراة بعد غد".

وأستكمل فرج "عندي لعيبة مصابة، فين العدالة، الدوري يقام على اساس العدالة، نحترم الظروف الأمنية أكيد ولكن كلنا على خط واحد ولازم يتم المساواة بين الجميع".

مختتمًا "مينفعش ندفع ضريبة تأجيل مباريات لحساب أندية أخرى، بعت خطاب رسمي لاتحاد الكرة بطلب فيه تأجيل مباراة بيراميدز وهذا أبسط أمر".

وسيتم تحديد موعد جديد من قبل لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك خلال الموسم الجديد 2019_2020.