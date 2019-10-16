رياضة | مرتضي منصور تعليقاً على تأجيل القمة: سنسافر بالعند فى الجميع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضي منصور تعليقاً على تأجيل القمة: سنسافر بالعند فى الجميع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقب المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على قرار تأجيل مواجهة فريقه أمام الأهلي في قمة الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري الممتاز.

وقد كان من المقرر أن يلتقي الأهلي مع الزمالك يوم السبت المقبل لكن اتحاد الكرة أعلن تأجيلها بسبب تعليمات أمنية.

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وصرح مرتضى منصور عبر مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم" تابعها "الخليج 365 الرياضي": " هناك بعض الأمور أرفضها، ولكني أوافق عليها مضطرًا لأن الدولة ترى ما لا أراه".

وتابع رئيس القلعة البيضاء: "عندما يطلب الأمن التأجيل، فتعظيم سلام".

وأنهي رئيس مجلس إدارة الزمالك: "ماذا سنفعل حاليًا بالتذاكر التي حجزتها في القطار من أجل السفر إلى الإسكندرية وهذا دليل على أننا لم نرد التأجيل، ولكن سنسافر بالعند في الجميع".