رياضة | أول تعليق من طارق حامد عقب أزمته مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من طارق حامد عقب أزمته مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن طارق حامد لاعب وسط الزمالك، حقيقة خلافه مع إدارة القلعة البيضاء في الأونة الأخيرة، خاصة بعد نشر رسالة غامضة علي حسابه بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وأثار حامد جدلاً يوم السبت الماضي، بنشر رسالة غامضة على حسابه الخاص عبر "إنستجرام" عندما قال: "طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى".

وصرح حامد في مداخلة علي قناة "الحدث اليوم" تابعها "الخليج 365 الرياضي": "أمير مرتضى المشرف علي فريق الكرة مسئول ويرى عمله على أكمل وجه".

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وأوضح حامد : "كل المشاكل التي ظهرت غير صحيحة، ولم أطلب مستحقاتي، ولو أريد شىء سأتوجه لمرتضى منصور رئيس النادي مباشرة".

وأنهي نجم وسط الزمالك: "مقبلين على مباريات هامة، والموضوع بسيط ولا يوجد مشكلة، ويكفيني ما قاله مرتضى أمس".

الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة أعلن عن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك إلي موعد يحدد فيما بعد، والتى كان مقرر لها يوم السبت المقبل.