رياضة | فرج عامر: طلبت تأجيل مباراة بيراميدز.. أين العدالة؟

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أعلن فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة عن تقديم خطاب رسمي لاتحاد الكرة يطلب فيه تأجيل مباراة بيراميدز وسموحة على خلفية تأجيل مباراة القمة.

وقال فرج في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "بنحترم قرار الأمن، طالما في تأجيل لمباراة القمة يبقى من مبدأ تكافؤ الفرص يجب تأجيل باقي المباريات في الجولة الرابعة".

واضاف "انا عندي 7 لعيبة كانوا في صفوف المنتخبات المختلفة من بينهم 2 محترفين، اللاعبين انتظموا اليوم فقط لتدريبات الفريق والمباراة بعد غد".

وأستكمل فرج "عندي لعيبة مصابة، فين العدالة، الدوري يقام على اساس العدالة، نحترم الظروف الأمنية أكيد ولكن كلنا على خط واحد ولازم يتم المساواة بين الجميع".

مختتمًا "مينفعش ندفع ضريبة تأجيل مباريات لحساب أندية أخرى، بعت خطاب رسمي لاتحاد الكرة بطلب فيه تأجيل مباراة بيراميدز وهذا أبسط أمر"