رياضة | الكشف عن سبب غياب حمد الله عن تدريبات النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن سبب غياب حمد الله عن تدريبات النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت تدريبات نادي النصر السعودي الجماعية اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر استعدادا لمواجهة نظيره نادي الرائد غياب المغربي عبد الرازق حمد الله مهاجم الفريق.

السبب وراء غياب حمد الله عن تدريبات النصر

وكشفت بعض التقارير الصحفية السعودية أن سبب غياب حمد الله عن تدريبات النصر الجماعية الويم هو معاناته من المرض.

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وأكدت التقارير أن حمد الله يعاني من الانفلونزا وسيعود إلى تدريبات نادي النصر فور تعافيه من هذا المرض مباشرة.

موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي

ويستعد نادي النصر لمواجهة نظيره نادي الرائد يوم السبت 19 أكتوبر القادم ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي.

ويتواجد نادي النصر في المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 8 نقاط من أصل 5 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.