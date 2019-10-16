رياضة | بعد تأجيل قمة الأهلي والزمالك.. هاشتاج الغو الدوري يتصدر تويتر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تأجيل قمة الأهلي والزمالك.. هاشتاج الغو الدوري يتصدر تويتر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر هاشتاج #الغو_الدوري موقع التواصل الإجتماعي تويتر عقب قرار اللجنة المؤقتة لادارة شئون اتحاد كرة القدم بتأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز والتي كان المقرر لها مساء السبت المقبل.

وشارك في الهاشتاج عشرات الألاف من رواد الموقع معربين عن استيائهم البالغ من هذا القرار الذي يأتي وفق رغبة رئيس الزمالك في المقام الأول.

وأكد المشاركون في الوسم أن تأجيل القمة لدواعي أمنية إساءة لمصر والتي سبق أن استضافت قبل بضعة أشهر بطولة كأس الأمم الأفريقية بحضور جماهيري وتأمين مثالي .

وقال البعض أن قرار التأجيل تمثيلية هزلية بتواطؤ من اتحاد الكرة ولجنة المسابقات مع رئيس الزمالك الذي خرج في أحدى مداخلاته مؤكدا أن إقامة المباراة في موعدها سيكون على جثته .

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وتساءل المشاركون عن كيفية استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو فهل يتنصل الأمن من تأمينها ويطالب بتأجيلها.

وطالب البعض من خلال الهاشتاح من اللجنة المؤقتة برئاسة الجنايني الغاء بطولة الدوري وتقديم استقالتهم فورا في ظل تخليهم عن مسئولياتهم التي تعاهدوا عليها بتنظيم المسابقة بلا تأجيلات وبحضور جماهيري وهو مالم يحدث على مدار الجولات الماضية من عمر الدوري.

وتحدث البعض أن تأجيل المباريات وإقامتها بدون جمهور لا يحدث الا في مصر ضاربين المثل بمباراة فلسطين والسعودية الودية التي أقيمت برام الله المحتلة عصر اليوم بحضور جماهيري غير مسبوق.

وأكد المشاركون أن تأجيل المباراة التي ستقام في استاد تابع للقوات المسلحة المصرية في الصحراء وبدون جمهور لدواعي أمنية أشبه بالدعابة السخيفة التي لا محال لها من الإعراب.