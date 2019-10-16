رياضة | أهداف مباراة السويد 1 × 1 اسبانيا تصفيات يورو 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة السويد 1 × 1 اسبانيا تصفيات يورو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم منتخب إسبانيا بشكل تأهله إلى منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020، بعد أن حقق مساء الثلاثاء تعادلا قاتلا أمام نظيره منتخب السويد بنتيجة 1-1، خلال المباراة التي أقيمت بملعب "فريندز أرينا" بالسويد، ضمن منافسات المجموعة السادسة بتصفيات يورو 2020 .

وجاء الهدف الأول للسويد فى الدقيقة 51 عبر المهاجم ماركوس بيرج من خلال كرة أمام المرمى.

وتعادل رودريجو مورينو بهدف قاتل للإسبان فى الدقيقة 91 بكرة عرضية أمام المرمى.