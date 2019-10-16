رياضة | أهداف مباراة إيطاليا 5 × 0 ليشتنشتاين بتصفيات يورو 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة إيطاليا 5 × 0 ليشتنشتاين بتصفيات يورو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سحق منتخب إيطاليا مستضيفه ليشتنشتاين، بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020، اليوم الثلاثاء.

وافتتح فيديريكو بيرنادريسكي أهداف المباراة بالدقيقة 2، قبل أن يضيف أندريا بيلوتي الهدف الثاني بالدقيقة 70.

وسجل رومانيولي ثالث أهداف الأزوري في الدقيقة 77، فيما أحرز ستيفان الشعراوي الهدف الرابع بالدقيقة 82، ليختم بيلوتي النتيجة بهدف ثان له في الدقيقة 92.

وواصل المنتخب الإيطالي تصدره للمجموعة العاشرة برصيد 24 نقطة من 8 انتصارات متتالية، فيما تجمد رصيد ليشتنشتاين عند نقطتين بالمركز الأخير.