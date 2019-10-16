رياضة | موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد تأجيل لقاء الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد تأجيل لقاء الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي النادي الأهلي مع منافسه فريق الجونة يوم 23 اكتوبر المقبل في الغردقة خلال المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2019/2020.

موعد مباراة الأهلي ضد الجونة :-

وسوف تقام المباراة بين النادي الأهلي وفريق الجونة في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، بينما ستقام في الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب.

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وكان قد أعلن اتحاد الكرة المصري لكرة القدم عن تأجيل مباراة الزمالك ضد النادي الاهلي لدواعي أمنية، والتي كان من المقرر أن تقام يوم السبت المقبل 19 اكتوبر على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ويحتل النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط بعد تحقيق الفوز في الثلاث مواجهات التي خاضها في الدوري العام حتى الآن.

بينما يحل فريق الجونة في المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط فقط بعد فوزه في مباراة واحدة منذ بداية البطولة، وتعرضه لهزيمتين متتاليتين في الجولتين الأولى والثانية.