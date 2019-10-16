الامارات | فلاديمير: الإمارات فازت بذهبية التنظيم في مونديال الرماية

شكرا لقرائتكم خبر عن فلاديمير: الإمارات فازت بذهبية التنظيم في مونديال الرماية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد رئيس الاتحاد الدولي للرماية الروسي، فلاديمير ليسين، بالتنظيم المتميز لكأس العالم لرماية الأطباق (الإمارات 2019)، التي نظمها الاتحاد الدولي للمرة الأولى، واختتمت الأحد الماضي بنادي العين للفروسية والرماية والغولف.

وقال فلاديمير ليسين في تصريحات صحافية إن: «الإمارات كعادتها فازت بذهبية التنظيم، ونحن نحرص دائماً على أن نقدم مع الاتحاد الإماراتي كل ما هو جديد، بسبب مستوى الحكام والتجهيزات التي تتمتع بها ميادين العين».

وأشار رئيس الاتحاد الدولي إلى أن قناة «يورو سبورت» نقلت البطولة على الهواء مباشرة، للمرة الأولى في تاريخ اللعبة، وقد استقدمت تسعة مصورين محترفين لهذا الغرض.

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وكشف فلاديمير ليسين عن عزم الاتحاد إقامة بطولات على غرار «غراند سلام» للتنس، على أن يتم منح إحدى الدول تنظيم البطولة لثلاث أو أربع سنوات تباعاً.

وقال المسؤول الدولي إن مشاركة نجم الإمارات، الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، في بطولة الزوجي المختلط، وفوزه بالميدالية الفضية مع زميلته البريطانية امبر، بعد أن كان قريباً من الفوز بالميدالية الذهبية، أثرى المسابقة، وضاعف من النجاحات.

وأعرب عن سعادته بتحقيق رقم عالمي جديد في بطولة الإسكيت للسيدات، عن طريق البطلة الصينية وي مينغ (59 طبقاً من أصل 60 طبقاً)، إضافة إلى رقم مساوٍ للرقم القياسي العالمي، حققه الرامي الإيطالي لودي ليوكي في مسابقة التراب، وهو (60 طبقاً من أصل 60 طبقاً). وأشاد بتحقيق ستة رماة العلامة الكاملة (25 طبقاً من أصل 25 طبقاً) في الجولة الأولى من مسابقة رماية الأطباق من الأبراج (الإسكيت)، وقد شارك في الجولة كل من الشيخ سعيد بن مكتوم، والأميركي هانكوك، والمصري عزمي محيلبة، والتشيكي يعقوب ميتشيك، والإيطاليين تامارو وجابريل روستي.