الامارات | مساعد مدرب مصر: صلاح سينضم إلى المعسكر المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد مدرب مصر: صلاح سينضم إلى المعسكر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مساعد مدرب المنتخب المصري لكرة القدم، طارق مصطفى، أن مباراة بوتسوانا الودية التي أقيمت، أول من أمس، على استاد برج العرب، كانت مفيدة لهم للوقوف على مستوى اللاعبين. وحقق منتخب مصر فوزاً سهلاً على منتخب بوتسوانا بهدف نظيف، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

وعن نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، الذي غاب عن المعسكر الأخير والمباراة الودية، قال في تصريحات صحافية: «صلاح سيلتحق بالمعسكر المقبل»، وأشار إلى أنه من الوارد أن يخوض المنتخب ودية أخرى في الفترة المقبلة. وأضاف أن المستوى لم يكن بالشكل المطلوب، لأن اللاعبين أضاعوا فرصاً كثيرة بسبب التسرع في التهديف.