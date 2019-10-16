الامارات | العواني: نفخر باستضافة مباراة البرازيل وكوريا.. وأبوظبي غدت عاصمة للرياضة العالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن العواني: نفخر باستضافة مباراة البرازيل وكوريا.. وأبوظبي غدت عاصمة للرياضة العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، في تصريحات صحافية، أمس، أن استضافة العاصمة أبوظبي للقاء التاريخي، الذي سيجمع بين منتخب البرازيل ومنتخب كوريا الجنوبية، يوم الثلاثاء 19 نوفمبر المقبل، ويقام على استاد محمد بن زايد، يعزز مكانة أبوظبي وريادتها كوجهة رياضية عالمية.

وجاء ذلك وفق البيان الرسمي المشترك للاتحاد البرازيلي لكرة القدم، ومجلس أبوظبي الرياضي، الذي أشار إلى أن الجولة العالمية لمنتخب البرازيل في المنطقة ستتضمن زيارة الإمارات، وخوض المباراة الودية.

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وتابع العواني: نفخر باستضافة مباراة كبيرة بين منتخبين كبيرين، وأبوظبي غدت وجهة مميزة، وعاصمة للرياضة العالمية، في ظل التنوع الكبير الذي تشهده في كل عام، باستضافة أهم الفعاليات الرياضية الدولية.

ويعود السامبا للعب في الإمارات بنجومه كاملاً، لأول مرة منذ آخر مباراة خاضها قبل تسع سنوات على ملاعب الإمارات. ومن المتوقع أن تشهد مبيعات التذاكر الخاصة بالمباراة التي سيتم طرحها قريباً إقبالاً واسعاً، لما يتمتع به منتخب البرازيل من شعبية عالمية كبيرة، بجانب الجماهير الكورية الجنوبية المعروفة بتشجيعها المميز لمنتخبها.

وأضاف العواني: منتخب البرازيل صاحب التاريخ الحافل بالإنجازات الكروية العالمية، ونجومه اللامعين، مع منتخب كوريا الجنوبية، أحد أفضل المنتخبات الآسيوية، على أرض الإمارات في كرنفال عالمي واحتفالية كروية، كما تمثل هذه الاستضافة دلالة جديدة على المكانة المرموقة والرائدة التي وصلت إليها أبوظبي، على صعيد التطور الرياضي، في مشهد صناعة واستضافة الفعاليات الرياضية العالمية. وأكمل: حريصون في كل موسم رياضي على تقديم الفعاليات الكبيرة التي تحقق الإضافة النوعية، وتجسد تفاعل مجتمع الإمارات بمثل هذه المناسبات الداعمة لخطط ترسيخ المكانة العالمية للعاصمة أبوظبي، وعكس الصورة النموذجية لقيم التعايش بين جميع الجنسيات بتسامح وسلام على أرض الإمارات.