الامارات | إيقاف ماجد سرور 5 مباريات وتغريمه 200 ألف درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف ماجد سرور 5 مباريات وتغريمه 200 ألف درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، خلال اجتماعها أمس بمقر الاتحاد في دبي، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، إيقاف لاعب نادي الشارقة والمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، ماجد سرور، خمس مباريات، وتغريمه 200 ألف درهم، بسبب مخالفته القواعد الخاصة بمعسكر المنتخب أثناء وجوده مع الأبيض بالتحضيرات الأخيرة في دبي قبيل مباراة المنتخب مع إندونيسيا، التي جرت الخميس الماضي، ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأكد نائب رئيس اللجنة، المتحدث الرسمي، المستشار حمدان الزيودي، في تصريحات صحافية عقب الاجتماع، أن العقوبة الصادرة بحق اللاعب نهائية وغير قابلة للاستئناف. وأشار إلى أن اللاعب حضر أمام اللجنة التي استمعت بدورها إلى إفاداته، كما قامت بعرض التقرير الذي رفع إليها من قبل إدارة المنتخب الوطني، في ما يتعلق بطبيعة المخالفة التي قام بها ماجد سرور، وخرقه للوائح الخاصة بمعسكر الأبيض الأخير بدبي. يذكر أن الجهاز الفني للمنتخب كان قد استبعد ماجد سرور، لمخالفته تعليمات الجهازين الفني والإداري للأبيض، وقامت إدارة المنتخب برفع تقرير إلى لجنة الانضباط بشأن التصرف الذي بدر من اللاعب، في حين كانت لجنة الانضباط قد قررت في اجتماعها الأسبوع الماضي إيقاف اللاعب عن اللعب مؤقتاً، قبل صدور قرارها الجديد والنهائي أمس.