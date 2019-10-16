الامارات | مارفيك: محبط من الهزيمة.. وكانت لي أهداف فنية وراء إشراك عموري أساسياً

شكرا لقرائتكم خبر عن مارفيك: محبط من الهزيمة.. وكانت لي أهداف فنية وراء إشراك عموري أساسياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى مدرب المنتخب الوطني، الهولندي بيرت فان مارفيك، عدم رضاه التام عن الأداء الذي قدمه لاعبو الأبيض في مواجهة تايلاند، أمس، ضمن التصفيات المشتركة لنهائيات كأس العالم 2022، وآسيا 2023، مشيراً في المؤتمر الصحافي إلى أن الهدف الثاني لتايلاند في مرمى المنتخب أصابه بالإحباط.

وكان الأبيض قد خسر أمس، من المضيف التايلاندي 2-1، ليخسر أيضاً صدارة المجموعة السابعة لمصلحة الأخير. وشدد مارفيك على أنه دفع بنجم الأبيض وفريق الجزيرة، عمر عبدالرحمن أساسياً في المباراة لأهداف معينة كان قد خطط لها.

وأضاف: كانت لي أهداف فنية معينة من وراء إشراك عمر عبدالرحمن أساسياً في المباراة، لأنني من أشد المعجبين باللاعب الذي يعد من أفضل من دربتهم، وهو من الأفضل أيضاً في القارة.

وقال أيضاً: عمر أدى بشكل جيد، وقمت بإخراجه بعد 70 دقيقة من أجل هجوم أكبر، ودفعت بلاعب بديل، وبالفعل سنحت للمنتخب فرص عدة كانت كفيلة بتحقيق الفوز، لكن عموماً هذه كرة القدم، ولابد أن نرضى بما تفرضه علينا.

وأكد المدرب الهولندي أن الدقائق الأخيرة في المباراة شهدت فرصاً عديدة لو استغلت لغيرت من نتيجة اللقاء.

لكنه قال إن النتيجة طبيعية، خاصة بعد أداء المنتخب التايلاندي، الذي استحق الفوز واعتلاء الصدارة، وتابع: رغم سعادتي بالهدف الذي سجله علي مبخوت في نهاية الشوط الأول، إلا أنني حزنت بعد تسجيل المنتخب التايلاندي الهدف الثاني، الذي أصابني بالإحباط، فصحيح أننا حاولنا إدراك التعادل على أقل تقدير، لكننا لم نوفق في ترجمة الفرص التي سنحت لنا.

في المقابل، قال مدرب تايلاند، الياباني أكيرا انيشيتو إن فريقه استحق الفوز، مشيراً إلى أنه الأغلى خلال مشوار الفريق في التصفيات، لكونه أعاد الصدارة لتايلاند مرة أخرى، وتفوق على منتخب كبير وعريق يضم العديد من اللاعبين الموهوبين.

وقال مدرب تايلاند: تفوقنا لعباً ونتيجة، بعد أن أحسنا التخطيط للمباراة، على إثر مشاهدتنا أداء الفريق المنافس، خلال المباريات الماضية، ولحسن تنفيذ اللاعبين لخطة اللعب على مدار شوطي المباراة، وكان بالإمكان زيادة رصيدنا من الأهداف، لولا بعض الاستعجال من لاعبينا.

وأشاد مدرب منتخب تايلاند بأداء الأبيض طوال المباراة، وقال: أدى مباراة جيدة، وأحسن التعامل مع ضغط منتخبنا عليه في أغلب فترات المباراة، كما كانت لهم خطورة هجومية، أسفرت عن هدف لمبخوت الذي يعد واحداً من أفضل لاعبي الإمارات.

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نفاد 300 تذكرة مجانية لجمهور الأبيض

منصور السندي - دبي / أكد مشجع المنتخب الوطني رئيس جمعية جماهير نادي بني ياس، حريز المنهالي، أن الأبيض حظي بمساندة جماهيرية كبيرة قياساً بكون مباراة تايلاند تقام خارج الإمارات، في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وكشف المنهالي أنهم في رابطة مشجعي المنتخب قاموا بتوزيع 300 تذكرة مجانية نفدت كلها، قبل أن تتم زيادة عدد التذاكر، بجانب الجماهير الأخرى التي حرصت على شراء التذاكر بطريقتها، من أجل دعم الأبيض في لقاء تايلاند الذي انتهى بفوز صاحب الأرض 2-1.

وقال حريز المنهالي، الذي حرص على السفر إلى تايلاند، والوقوف خلف الأبيض في المدرجات لـ«الإمارات اليوم»: على الرغم من أنه ليست لدى إحصائية دقيقة بشأن الحضور الجماهيري الذي وجد لدعم الأبيض في المدرجات، إلا أنه في تقديري كان حضوراً جيداً.

وأشار المنهالي إلى أنهم يتقدمون بالشكر إلى كل من حرص على الحضور إلى ملعب تاماسات، الذي استضاف المباراة. يذكر أن الحضور الجماهيري في مدرجات مباراة المنتخب مع إندونيسيا التي أقيمت أخيراً على استاد آل مكتوم، بنادي النصر، بلغ 6733 مشجعاً فقط، رغم الحملة الكبيرة التي قادها اتحاد الكرة من أجل حشد أكبر عدد من الجمهور في المدرجات.

درويش: هدفا تايلاند في مرمى الأبيض صحيحان

أكد الحكم المونديالي السابق في كرة القدم عيسى درويش، أن أداء الحكم السريلانكي كريشتاها ديلان بيرارا، الذي قاد مباراة المنتخب مع تايلاند، كان ممتازاً، ولم يقع في أي أخطاء مؤثرة. واعتبر درويش أن الأهداف الثلاثة في المباراة بما فيها هدفا تايلاند، كانت صحيحة، ولم تكن مثار شكوك. لكنه شدد لـ«الإمارات اليوم» على أن الحكم لم يوفق في قراره بمنح مهاجم الأبيض علي مبخوت بطاقة صفراء في الشوط الأول، نظراً لكون المخالفة التي وقع فيها لم ترق إلى درجة التهور، وإنما كانت مجرد إهمال من اللاعب.

وتابع: لم تشهد المباراة أي قرارات مؤثرة في المباراة، لكن لاعب المنتخب محمد برغش، كان يستحق البطاقة الحمراء، بسبب المخالفة التي ارتكبها بمنعه هجمة لمصلحة تايلاند، علماً أن برغش كان قد حصل على بطاقة صفراء.

مدرب تايلاند:

• درسنا الأبيض جيداً في مباريات سابقة.. وتفوقنا لعباً ونتيجة.