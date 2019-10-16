الامارات | الحكومة البلغارية تدعو رئيس اتحاد الكرة إلى الاستقالة بسبب «العنصرية»

شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة البلغارية تدعو رئيس اتحاد الكرة إلى الاستقالة بسبب «العنصرية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا رئيس الوزراء البلغاري، بويكو بوريسوف، رئيس اتحاد كرة القدم في بلاده، بوريسلاف ميهايلوف، إلى الاستقالة من منصبه إثر الهتافات العنصرية التي أطلقتها الجماهير البلغارية تجاه لاعبي إنجلترا ذوي البشرة الداكنة، خلال مباراة الفريقين ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020 في صوفيا، أول من أمس.

وقال بوريسوف في حسابه على موقع «فيس بوك»: «أناشد بوريسلاف ميهايلوف الاستقالة فوراً!»، وأضاف «من غير المقبول أن يرتبط اسم بلغاريا بالعنصرية ورهاب الأجانب»، وتابع «أدين بشكل قاطع سلوك البعض ممن حضروا في الملعب»، مشيراً إلى أن بلاده تعتبر «من أكثر الدول تسامحاً في العالم».

واستلم ميخايلوف رئاسة الاتحاد البلغاري عام 2005، ولم ينجح منتخب بلاده خلال عهده في التأهل إلى أي بطولة كبرى (كأس العالم أو كأس أوروبا). وقبل أيام من المواجهة ضد انجلترا ناشد ميهايلوف الاتحاد الأوروبي التدخل لوقف «التوترات»، بعد أن صرح مهاجم انجلترا، تامي إبراهام، بأن فريقه مستعد للانسحاب من أرضية الملعب إذا واجه هتافات عنصرية، كما أشار إلى أن اتحاده «بذل جهوداً كبيرة واتخذ إجراءات لتأمين أجواء آمنة»، لكنه لم يعلق على الخسارة الثقيلة لمنتخب بلاده أو الهتافات العنصرية لأنه غادر الملعب قبل نهاية المباراة.

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وتخللت المباراة، التي انتهت بفوز ساحق لإنجلترا بسداسية نظيفة، هتافات عنصرية، ما أدى إلى توقفها مرتين أواخر الشوط الأول، وشوهد قائد إنجلترا، هاري كاين، يتشاور مع الحكم قبل أن يوجه المذيع في الملعب نداء إلى جمهور بلغاريا بالتوقف عن إطلاق الهتافات العنصرية.

كما شوهد قائد بلغاريا، ايفلين بوبوف، يصعد إلى المدرجات بعد نهاية الشوط الأول للتحدث إلى الجماهير طالباً منهم التوقف عن إطلاق الهتافات العنصرية.

• إنجلترا هزمت بلغاريا بسداسية نظيفة على أرضها وبين جمهورها خلال التصفيات الأوروبية.