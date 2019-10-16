الامارات | فيسبرغر يعود إلى قمة «السباق إلى دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن فيسبرغر يعود إلى قمة «السباق إلى دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتلى النمساوي بيرند فيسبرغر ترتيب «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للغولف، بعد تحقيق لقبه الثاني في سلسلة روليكس، والثالث هذا موسم في البطولة الإيطالية المفتوحة، ليؤكد مكانه في بطولة جولة موانئ دبي العالمية، التي تقام في نوفمبر المقبل على ملاعب عقارات جميرا للغولف، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

وبهذا الفوز انتقل فيسبرغر من المركز الثالث إلى المركز الأول في ترتيب «السباق إلى دبي»، حيث كسب 1165 نقطة، ليكون مجموع نقاطه 4198.3 نقطة هذا الموسم.

وكسب بطل جولة موانئ دبي العالمية عام 2016 ماثيو فيتزباتريك 780، بعد حصوله على المركز الثاني للمرة الرابعة هذا الموسم، لينتقل من المركز السادس إلى المركز الرابع في ترتيب «السباق إلى دبي».

وفي الوقت نفسه، حجز الأميركي كورت كيتاياما ظهوره الأول في عقارات جميرا للغولف، بعد أن احتل المركز الثالث في روما.