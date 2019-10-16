الامارات | رونالدو: الأرقام تبحث عني ولا أسعى وراءها

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو: الأرقام تبحث عني ولا أسعى وراءها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباراة المنتخب الأوكراني وضيفه البرتغالي، في جولة أول من أمس من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أوروبا «يورو 2020»، تسجيل أسطورة الكرة البرتغالية والعالمية، كريستيانو رونالدو، هدفه الـ700 في مسيرته الكروية، إلا أن المباراة انتهت بخسارة منتخب بلاده من أوكرانيا 2-1، ما عكر فرحته بالرقم القياسي.

وواصلت أوكرانيا على الملعب الأولمبي في العاصمة كييف، مفاجآتها في هذه التصفيات وحسمت التأهل رسمياً إلى النهائيات، لتلحق بمنتخبات بلجيكا، وإيطاليا، وروسيا وبولندا، التي ضمنت تأهلها في الأيام الماضية.

وقال رونالدو في تصريحات صحافية رداً على ما آلت إليه المباراة: «لا أهتم للأرقام القياسية ولا أبحث عنها، بل هي من تبحث عني»، وتابع: «الحقيقة أنه لا أحد يستطيع تحقيق ما وصلت إليه، وهو نتاج العمل الجماعي مع فريقي والجهاز الفني». وأكد رونالدو أن سعادته كانت ستكون أكبر لو اكتمل المشهد بفوز البرتغال، خصوصاً بعد أن بات لزاماً على منتخب بلاده حامل اللقب الأوروبي، الفوز في آخر مباراتين في التصفيات على ليتوانيا ولوكسمبورغ من أجل تأمين التأهل، وتجنب أي مفاجآت، خصوصاً أن الفارق نقطة فقط بين البرتغال الثانية وصربيا الثالثة، في ترتيب المجموعة الثانية.

ورفعت أوكرانيا رصيدها إلى 19 نقطة من سبع مباريات، متقدمة على البرتغال (11 نقطة من ست مباريات)، وصربيا (10 نقاط) من ست مباريات في المركز الثالث، علماً بأن أول منتخبين يتأهلان عن المجموعات البالغ عددها 10.

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وافتتح رجال المدرب، أندري شيفشينكو، التسجيل باكراً، عندما رفع مارلوس الكرة من ركنية تابعها سيرهي كريفتسوف رأسية نحو المرمى، تصدى لها الحارس، روي باتريسيو، قبل أن تتمهد أمام رومان ياريمشوك الذي تابعها في الشباك (6).

وضاعف أندري يارمولنكو النتيجة بعد تمريرة بينية زاحفة رائعة عن الجهة اليسرى، من أولكسندر زيتشينكو لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، وصلت إلى لاعب جناح وست هام وأسكنها في المرمى (27). وحاول مهاجم يوفنتوس الإيطالي، رونالدو، أخذ المباراة على عاتقه إلا أن الحارس أندري بياتوف كان بالمرصاد بتصدٍ أول لركلة حرة بعيدة المدى عن الجهة اليسرى (50)، قبل أن يوقف ببراعة تسديدة صاروخية لرونالدو من على حدود منطقة الجزاء (52).

ونجح اللاعب المتوج بجائزة الكرة الذهبية في خمس مناسبات، في مسعاه من ركلة جزاء تحصل عليها البديل بروما، بعد أن لمس ستيبانينكو الكرة بيده داخل المنطقة ما أدى إلى طرده بعد نيله الإنذار الثاني في المباراة، فسجل رونالدو هدفه رقم 700 في مسيرته الاحترافية مع الأندية التي لعب لها ولمنتخب بلاده، رافعاً رصيده إلى سبعة أهداف في التصفيات.

وكاد رونالدو يمنح السيليساو تعادلاً ثميناً في الوقت بدل الضائع، إلا أن بياتوف تصدى ببراعة لرأسيته (90+2)، قبل أن ترتد كرة دانيلو بيريرا من العارضة (90+3).

• خسرت البرتغال من أوكرانيا 2-1، ويتوجب على بطلة أوروبا، الفوز في آخر مباراتين للتأهل.