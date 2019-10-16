الامارات | آل الشيخ يتنازل عن كل القضايا المرفوعة ضد الأهلي المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ يتنازل عن كل القضايا المرفوعة ضد الأهلي المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، المستشار تركي آل الشيخ، تنازله رسمياً عن جميع القضايا التي رفعها ضد مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك» أمس: «قررت سحب جميع القضايا المرفوعة ضد إدارة النادي الأهلي المصري، دعماً للاستقرار الرياضي ولمكانة مصر وأهلها القريبة من قلبي، وأطلب من الجميع، سواء المحامون أو الأشخاص، عدم الزج باسمي في أي حوار، عفا الله عما سلف». وحرك الشيخ دعاوى قضائية ضد الأهلي للتحقيق في الهدايا والتبرعات التي وجهها للنادي. يذكر أن الأسبوع الأخير شهد تطوراً جديداً في علاقة تركي آل الشيخ برئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب. ونشر آل الشيخ مقطع فيديو عبر صفحته على «فيس بوك»، تمنى من خلاله الشفاء للخطيب، بعد أنباء عن حاجة رئيس الأهلي إلى تدخل جراحي جديد، بسبب آلام الظهر التي يعانيها.