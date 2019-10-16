الامارات | تعيين المواطن حسين الصفار مديراً تنفيذياً للاتحاد الآسيوي لبناء الأجسام

شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين المواطن حسين الصفار مديراً تنفيذياً للاتحاد الآسيوي لبناء الأجسام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عيّن الاتحاد الآسيوي لبناء الأجسام ABBF، ومقره تايلاند، الإماراتي حسين الصفار في منصب المدير التنفيذي للاتحاد القاري للدورة المقبلة 2019-2023.

وجاء القرار في اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد خلال بطولة آسيا الـ53 التي أقيمت أخيراً في إندونيسيا. وقال الاتحاد الآسيوي إن اختيار الصفار جاء «للحاجة الماسة لخبراته القيادية، وإمكاناته التنفيذية الواسعة، وعلاقاته الدولية في هذا المجال، مقروناً بتقدير المجتمع الآسيوي لبناء الأجسام في قارة آسيا لجهوده في تطوير رياضة الأجسام، وما يتمتع به من كفاءة مقدرة».

يذكر أن الصفار يتمتع بخبرات كبيرة في العمل الإداري على الصعيد المحلي والآسيوي والدولي، حيث سبق له أن شغل منصب رئيس الاتحاد الآسيوي خلال الأعوام من 2011 إلى 2014، فضلاً عن عمله السابق في اتحاد الإمارات لسنوات طويلة.