شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. تأجيل مباراة الأهلي والزمالك بتعليمات أمنية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر اتحاد الكرة المصري تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي كانت مقررة يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الرابعة للدوري الممتاز، إلى أجل غير مسمى، بتعليمات أمنية.
وأوضح بيان الاتحاد أن المباراة سوف يجري تحديد موعدها في وقت لاحق، وفقا لمواعيد مباريات الدوري الممتاز.
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