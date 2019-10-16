شكرا لقرائتكم هاني رمزي يعلق على تأجيل لقاء القمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقال رمزي خلال تصريحات تلفزيونية: "لابد من احترام قرار الأمن، الجمهور والمسؤولين أكيد لا يفضلون التأجيل". وأكمل : "لكننا كلنا احتراما للأمن يجب أن نمتثل لهذا القرار".

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