شكرا لقرائتكم هاني رمزي: أتطلع لقضاء فترة معايشة مع ليفربول عبر صلاح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقال رمزي في تصريحات تلفزيونية: "أقضي الأن فترة راحة واستجمام بعد البطولة الافريقية". واردف : فترة اعادة الحسابات، تعودت دائما بعد كل تجربة ان اعيد تقييم المرحلة وادرس السلبيات والايجابيات. Advertisements وتابع :سوف اتجه لألمانيا لخوض دورة صغيره في الاسبوع الاول من ديسمبر. وافصح : أحاول ايضا ان اخوض فترة معايشة في انجلترا مع ليفربول عن طريق محمد صلاح، فضلا عن علاقتي الطيبة بيورجن كلوب.

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