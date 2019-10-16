شكرا لقرائتكم هاني رمزي: رشحت مصطفى محمد للإنضمام إلى أمم إفريقيا ولم أكن أريد كوكا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقال رمزي في تصريحات تلفزيونية : "كنت أرشح مروان محسن ومصطفى محمد واحمد علي في الهجوم، وعدم تواجد كوكا". وأكمل : "كوكا من اصدقائي المقربين، لكنه لا يؤدي على مستوى المنتخب، فهو عصبي للغاية أمام المرمى في مباراة بتسوانا، وأرى أن مراون يستحق التواجد بالهجوم مع مصطفى محمد".

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