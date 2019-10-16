شكرا لقرائتكم هاني رمزي يكشف سبب "التوتر الفني" داخل المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث هاني رمزي مدرب منتخب مصر السابق، عن كواليس معسكر الفراعنة قبل انطلاقة بطولة الامم الافريقية الاخيرة.

وقال رمزي في تصريحات تلفزيونية: كنا ننوي بدء المعسكر في اول يونيو، وبالفعل تجمعنا باللاعبين في اليوم الثامن من الشهر، والاستعداد للبطولة لم يكن بالمستوى الجيد.

واردف : كنت أريد ان نستعد في قبل شهر يونيو، حدث بعض الشد والجذب خلال اختيار اللاعبين، وسيرنا بشكل جيد في بداية المعسكر.

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وافصح : ضمينا للمنتخب بعض العناصر التي نجهزها للمستقبل، اجييري كان يعمل بشكل جيد على مستوى الاستعدادا للمباريات.

واتم كلماته : اختياراتنا جعلتنا نغير طريقة اللعب، وحدث جزء من التوتر داخل الفريق.