شكرا لقرائتكم هاني رمزي يكشف سبب "التوتر الفني" داخل المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال رمزي في تصريحات تلفزيونية: كنا ننوي بدء المعسكر في اول يونيو، وبالفعل تجمعنا باللاعبين في اليوم الثامن من الشهر، والاستعداد للبطولة لم يكن بالمستوى الجيد.
واردف : كنت أريد ان نستعد في قبل شهر يونيو، حدث بعض الشد والجذب خلال اختيار اللاعبين، وسيرنا بشكل جيد في بداية المعسكر.
وافصح : ضمينا للمنتخب بعض العناصر التي نجهزها للمستقبل، اجييري كان يعمل بشكل جيد على مستوى الاستعدادا للمباريات.
واتم كلماته : اختياراتنا جعلتنا نغير طريقة اللعب، وحدث جزء من التوتر داخل الفريق.
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